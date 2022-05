Papa je ne veux pas me marier

Papa je ne veux pas me marier, 30 juin 2022, . Papa je ne veux pas me marier

2022-06-30 21:00:00 – 2022-06-30 Stéphane, 45 ans, se réveille difficilement de sa soirée d’anniversaire quand débarque sa fille, Lola, dont il n’a aucune nouvelle depuis 5 ans, pour lui annoncer qu’elle ne veut plus se marier.

Entre révélations fracassantes et situations délirantes, cette comédie vous permettra de voir la paternité du bon côté… Ou pas. Une comédie hilarante et touchante ! au Flibustier Stéphane, 45 ans, se réveille difficilement de sa soirée d’anniversaire quand débarque sa fille, Lola, dont il n’a aucune nouvelle depuis 5 ans, pour lui annoncer qu’elle ne veut plus se marier.

Entre révélations fracassantes et situations délirantes, cette comédie vous permettra de voir la paternité du bon côté… Ou pas. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville