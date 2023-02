Papa, faut qu’on parle ! Mons-Boubert Catégories d’Évènement: Mons-Boubert

Somme

Papa, faut qu’on parle !, 4 mars 2023, Mons-Boubert . Papa, faut qu’on parle ! Mons-Boubert Somme

2023-03-04 – 2023-03-04 Mons-Boubert

Somme 7 7 7 Le théâtre du Gourdin présente : “Papa, faut qu’on parle !”

Une comédie de Laurent HUGOT

Mise en scène par Perrine HUGOT

Régie : Bruno COURTOIS Avant le Festival d’Avignon. Après c’est la misère !

et

Roméo et Juliette toute la vérité !

Venez découvrir la dernière comédie du Théâtre du Gourdin qui sera jouée au Festival d’Avignon

PAPA, FAUT QU’ON PARLE !

L’histoire : “Une adolescente, désespérée de voir son père divorcé devenir un vieux grincheux, va tout faire, aidée par sa tante et les nouveaux moyens de rencontre, pour lui redonner goût à la vie ! ”

Entre éclats de rire et tendresse, un spectacle qui parle à toutes les générations !

Durée : 1h30

Un spectacle sans publicité et qui démarre à l’heure ! +33 6 71 23 05 62 Mons-Boubert

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Mons-Boubert, Somme Autres Lieu Mons-Boubert Adresse Mons-Boubert Somme Ville Mons-Boubert lieuville Mons-Boubert Departement Somme

Mons-Boubert Mons-Boubert Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mons-boubert /

Papa, faut qu’on parle ! 2023-03-04 was last modified: by Papa, faut qu’on parle ! Mons-Boubert 4 mars 2023 Mons-Boubert Mons-Boubert Somme Somme

Mons-Boubert Somme