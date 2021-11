Nantes PAPA DOBLE Loire-Atlantique, Nantes FREDOX PAPA DOBLE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 27 novembre, 20h30 FREDOX * FredoX détonne avec ses chansons gorgées de blues, funk ou jazz, leur insufflant un groove décalé et jubilatoire pour accoucher d’un piquant répertoire. https://www.fredox.org/ https://www.facebook.com/fredox.fredox.fredox *

samedi 27 novembre – 20h30 à 23h30

