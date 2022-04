« Papa Ballon », atelier du livre d’artiste avec Saehan Parc MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 14 mai 2022 15:00, Vitry-sur-Seine.

Nuit des musées « Papa Ballon », atelier du livre d’artiste avec Saehan Parc MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Samedi 14 mai, 15h00 Gratuit sur inscription

« Papa Ballon », atelier du livre d’artiste avec Saehan Parc, pour les parents et les enfants à partir de 5 ans

Atelier du livre d’artiste avec Saehan Parc

Tous les dessins de _Papa Ballon_ sont entièrement illustrés avec un seul outil de dessin : une règle d’architecture. C’est un gabarit mi-transparent qui permet de tracer diverses formes géométriques. L’atelier va permettre d’explorer cet outil historique. En partant d’un simple ovale, on peut créer tout ce que l’on veut. Saehan Parc, l’auteure-illustratrice de _Papa Ballon_, va inviter les familles à jouer, expérimenter et réaliser sur papier leur propre univers, tout en rond…

Née le 4 février 1989 en Corée du Sud, Saehan Parc vit et travaille à Strasbourg, France. Ayant grandi à Bucheon, ville surnommée l’« Angoulême de Corée », elle a baigné dans diverses inspirations telles que Manhwas, Mangas, Comics et BD européennes. Puis en suivant ses études en Corée du Sud et en France, notamment à l’HEAR dans la section illustration, elle a trouvé son propre style graphique et narratif. Curieuse, elle aime dessiner et donner envie de dessiner, sans oublier les valeurs qui lui tiennent à cœur. En 2021 elle a publié son premier album jeunesse, Papa Ballon aux Éditions 2024. Ses illustrations se trouvent dans le New York Times, Bloomberg Businessweek, le Süddeutsche Zeitung… Elle participe également à des expositions collectives, telles que « Unique et multiple » à la Galerie Anne Barrault à Paris, et aux expositions collectives annuelles à Séoul en tant que membre de Louise the women, un collectif d’artistes visuels féminins de Corée.

Vente et dédicace du livre _Papa ballon_ à l’issue de l’atelier, dans le hall.

Atelier pour les parents et les enfants à partir de 5 ans

Centre de documentation, durée 1h30 environ

Le MAC VAL est le premier musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 50. Le projet du musée s’est développé sur près d’une quinzaine d’années, suite à la création en 1982, du Fond Départemental d’Art Contemporain. Il est né de la conviction du Conseil général du Val-de-Marne qu’une action intense menée en faveur de la création artistique, tournée résolument vers ses publics, concourt à l’épanouissement de chacun, à la connaissance de l’autre, au respect mutuel, à la cohésion sociale. Une vision humaniste de la culture qui s’illustre dans les différentes missions du musée. Plus de 2500 œuvres la composent parmi elles, des œuvres d’artistes incontournables de la scène artistique tels que Christian Boltanski, Bruno Perrament, Claude Closky, Gina Pane, Annette Messager, Pierre Huyghe… mais aussi des œuvres d’artistes émergents affirmant la volonté du MAC/VAL d’être au plus proche de la création contemporaine. En résonance avec les accrochages de la collection, trois à quatre expositions temporaires sont présentées annuellement. Monographiques ou collectives, elles prennent la forme d’une invitation, naissent de la rencontre entre l’artiste et le musée. Construites comme un prolongement de la collection, les expositions nous permettent d’aller plus loin dans la découverte de l’art contemporain. L’équipe du MAC/VAL met son imagination au service du public en proposant des actions innovantes pour rendre accessible à tous la création artistique contemporaine. Avec des artistes confirmés ou en devenir, le MAC/VAL continue, au plus proche du public, d’être le passeur d’une création vivante au fil d’une programmation qui nous incite à nous interroger et à nous tourner vers l’avenir…

Ligne 7 ou tramway T3 arrêt Porte de Choisy. Puis T9 arrêt MAC VAL. – Ligne 7 arrêt Villejuif – Louis Aragon. Puis bus 172 (dir. Créteil-L’Échat) ou 180n(dir. Villejuif), arrêt Hôtel de Ville – Roger Derry. – Ligne 8 arrêt Liberté.Puis bus 180 (dir. Villejuif), arrêt Hôtel de Ville – Roger Derry. – RER C : Gare de Vitry-sur-Seine. Puis bus 180 (dir.Villejuif), arrêt Hôtel de Ville – Roger Derry. – RER D : Gare de Maisons-Alfort / Alfortville. Puis bus 172 (dir. Bourg-la-Reine RER), arrêt Henri de Vilmorin. – En voiture : Parking du musée gratuit, accès rue Henri de Vilmorin

«Papa Ballon»

Taller del libro del artista con Saehan Parque

Todos los dibujos de Papa Ballon están completamente ilustrados con una sola herramienta de dibujo: una regla de arquitectura. Es una plantilla semitransparente que permite trazar diversas formas geométricas. El taller permitirá explorar esta herramienta histórica. Partiendo de un óvalo simple, se puede crear todo lo que se quiera. Saehan Parc, la autora-ilustradora de Papa Ballon, invitará a las familias a jugar, experimentar y realizar sobre papel su propio universo, todo en redondo…

Nacida el 4 de febrero de 1989 en Corea del Sur, Saehan Parc vive y trabaja en Estrasburgo, Francia. Habiendo crecido en Bucheon, ciudad conocida como «Angulema de Corea», se ha bañado en diversas inspiraciones como Manhwas, Mangas, Comics y cómics europeos. Después de estudiar en Corea del Sur y Francia, especialmente en el HEAR en la sección de ilustración, encontró su propio estilo gráfico y narrativo. Curiosa, le gusta dibujar y dar ganas de dibujar, sin olvidar los valores que le importan. En 2021 lanzó su primer álbum juvenil, Papa Ballon aux Éditions 2024. Sus ilustraciones se encuentran en el New York Times, Bloomberg Businessweek, el Süddeutsche Zeitung… Participa también en exposiciones colectivas, como «Unique et multiple» en la Galería Anne Barrault de París, y en exposiciones colectivas anuales en Seúl como miembro de Louise the women, un colectivo de artistas visuales femeninos de Corea.

Venta y dedicatoria del libro Papa globo al final del taller, en el vestíbulo.

Taller para padres e hijos a partir de 5 años

Centro de documentación, duración aproximada de 1h30

MAC VAL

Gratuito mediante inscripción Sábado 14 mayo, 15:00

Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine 94400 Vitry-sur-Seine Île-de-France