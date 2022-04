« Papa Ballon », atelier du livre d’artiste avec Saehan Parc MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 14 mai 2022, Vitry-sur-Seine.

« Papa Ballon », atelier du livre d’artiste avec Saehan Parc

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, le samedi 14 mai à 15:00

« Papa Ballon » ————— Atelier du livre d’artiste avec Saehan Parc ——————————————- Tous les dessins de _Papa Ballon_ sont entièrement illustrés avec un seul outil de dessin : une règle d’architecture. C’est un gabarit mi-transparent qui permet de tracer diverses formes géométriques. L’atelier va permettre d’explorer cet outil historique. En partant d’un simple ovale, on peut créer tout ce que l’on veut. Saehan Parc, l’auteure-illustratrice de _Papa Ballon_, va inviter les familles à jouer, expérimenter et réaliser sur papier leur propre univers, tout en rond… Née le 4 février 1989 en Corée du Sud, Saehan Parc vit et travaille à Strasbourg, France. Ayant grandi à Bucheon, ville surnommée l’« Angoulême de Corée », elle a baigné dans diverses inspirations telles que Manhwas, Mangas, Comics et BD européennes. Puis en suivant ses études en Corée du Sud et en France, notamment à l’HEAR dans la section illustration, elle a trouvé son propre style graphique et narratif. Curieuse, elle aime dessiner et donner envie de dessiner, sans oublier les valeurs qui lui tiennent à cœur. En 2021 elle a publié son premier album jeunesse, Papa Ballon aux Éditions 2024. Ses illustrations se trouvent dans le New York Times, Bloomberg Businessweek, le Süddeutsche Zeitung… Elle participe également à des expositions collectives, telles que « Unique et multiple » à la Galerie Anne Barrault à Paris, et aux expositions collectives annuelles à Séoul en tant que membre de Louise the women, un collectif d’artistes visuels féminins de Corée. Vente et dédicace du livre _Papa ballon_ à l’issue de l’atelier, dans le hall. Atelier pour les parents et les enfants à partir de 5 ans Centre de documentation, durée 1h30 environ [MAC VAL](https://www.macval.fr/Nuit-europeenne-des-musees-2022)

Gratuit sur inscription

« Papa Ballon », atelier du livre d’artiste avec Saehan Parc, pour les parents et les enfants à partir de 5 ans

MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:30:00