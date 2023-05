Paolo Ventura, Le Passe-Muraille Galerie XII, 15 avril 2023, Paris.

Du samedi 15 avril 2023 au samedi 03 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

Jusqu’au 3 juin, Galerie XII Paris présente la première exposition personnelle à Paris de l’artiste milanais Paolo Ventura depuis plusieurs années. Inspirée du récit Le Passe-Muraille de Marcel Aymé, cette nouvelle exposition mêlant peinture, maquettes et photographie, nous plonge dans le Paris des années 40.

Paolo Ventura est un artiste pluridisciplinaire qui utilise différentes techniques (photographie, collages, peinture, sculpture dessin, scénographie) pour créer, depuis plus de vingt ans, des œuvres en deux et trois dimensions. Construite autour d’images de « mondes inventés » ou « d’irréalités » dans lesquelles le récit se déroule comme un rêve, entre l’imaginaire et la mémoire, son œuvre profondément originale est traversée par une troublante sensation d’intemporalité.

Si War Souvenir (USA, 2005) évoquait l’atmosphère de la Seconde Guerre mondiale sous la forme de pantins en argile et de décors en carton peint, ici, il incarne lui-même, avec quelques membres de sa famille costumés et maquillés, les personnages de ses Shorts Stories, posant devant des décors peints de ses mains. Toute son œuvre reste habitée par les notions de double, de mise-en-scène et d’illusion.

Pour sa première exposition à la Galerie, Paolo Ventura imagine un projet original mêlant divers médium et librement inspiré de la nouvelle de Marcel Aymé, Le Passe-Muraille, dont le récit d’un homme tout à fait ordinaire, mais doté du don extraordinaire de pouvoir traverser les murs, prend place à Montmartre dans le Paris des années 40. Ce » Passe-Muraille » s’embarque alors dans de nombreuses aventures jusqu’au jour où il perd son don, se retrouvant ainsi à jamais prisonnier d’un mur. Paolo Ventura utilise ce conte comme prétexte pour reconstituer des scènes de la vie parisienne, une histoire romantique et violente qui traverse les époques, sous la forme d’œuvres transversales incluant dessins, photographies, peintures, maquettes et sculptures en papier.

