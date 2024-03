PAOLO NUTINI LE BIKINI Ramonville St Agne, mercredi 3 juillet 2024.

Popstar majeure des années 2000, Paolo Nutini a confirmé 2022 toute l’étendue de son talent et de sa palette musicale avec Last Night In The Bittersweet un quatrième album exigeant et toute en finesse. L’écossais reviendra défendre son riche univers musical en France, le 03 juillet au Bikini (Toulouse) et le 09 juillet au Radiant-Bellevue (Lyon). Last Night In The Bittersweet est un album d’expériences recadrées et d’iconographie reconnectée, où les couleurs criardes du néon d’un motel ou une bribe de dialogue d’un film peuvent signifier autant qu’un plaidoyer sincère ou un adieu déchirant. Avec sa batterie en ligne droite, ses guitares et ses mélodies euphoriques, il capture le moment où, le front appuyé contre la vitre froide d’une voiture et les lignes blanches du terre-plein central semblent se fondre dans la musique qui tente de s’échapper de vos écouteurs.Après la tournée de Caustic Love en 2014, son deuxième album numéro 1 au Royaume-Uni et son plus grand succès à ce jour aux États-Unis, Paolo s’est retiré pendant un certain temps et a découvert, entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine, qu’il avait rassemblé un vocabulaire musical qu’il n’avait pas utilisé correctement dans son propre travail jusqu’ici. Les chansons qu’il a commencé à écrire allaient au-delà des lignes et semblaient dire que sa voix pouvait exister dans le même genre d’environnement que celui qui l’excitait en tant qu’auditeur : dans des chansons Motorick du style de Can ou de Neu !, dans des mini-épopées qui frôlaient le post-rock, ou dans des morceaux autonomes et pleins d’accroches, comme ceux des labels Motown, Stiff ou Sun.

Tarif : 38.50 – 38.50 euros.

Début : 2024-07-03 à 19:30

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31