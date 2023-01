Paola Leone & Robert Rossignol Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Paola Leone & Robert Rossignol Marseille 2e Arrondissement, 11 février 2023, Marseille 2e Arrondissement. 17 Rue Des Muettes Roll'Studio

Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement EUR 15 15 Lecture musicale poètico-érotique.



Un univers onirique, poétique, érotique, à découvrir !



Paola Léone, interprète, auteur, graphiste

Paola Léone, interprète, auteur, graphiste

Robert Rossignol, pianiste arrangeur Samedi 11 février, lecture musicale avec le duo Paola Léone & Robert Rossignol au Roll'Studio. http://www.rollstudio.fr/index.php?pages/Concert

