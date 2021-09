Pao Barreto présente « Spiralis » Studio de l’Ermitage, 24 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

Pao Barreto présentera son nouvel album « Spiralis » le vendredi 24 septembre 2021 à 20h30 sur la scène du Studio de l’Ermitage

Véritable bourrasque incandescente, Pao Barreto rayonne sur scène et propage autour d’elle une force de vie puissante. Au fil des concerts, le public est vite conquis par son énergie et sa voix pleine au timbre chaud.

Après six années intensives à écumer les scènes parisiennes, françaises et internationales, l’aventure prend un nouveau tournant en mars 2020 entre Paris (El Speaker et Nicolas Vair) et Bogota (Groove Studios avec Nicolás Cajamarca, Jorge Corredor et Harbey Marin : Latin Grammy 2018). Pao enregistre son premier album solo Spiralis, dont elle est autrice-compositrice et productrice.

Spiralis, la spirale, symbole du renouveau perpétuel, de l’énergie vitale qui circule à l’infini. Un symbole qui l’accompagne depuis longtemps : bien avant son arrivée en France, Pao a longuement exploré son monde intérieur grâce au yagé, boisson médicinale des peuples précolombiens du Putumayo. Lors des cérémonies nocturnes menées par les taitas (shamanes), la plante lui révélait toujours cette figure de géométrie sacrée.

Avec Spiralis, Pao partage avec nous deux aspects de son univers : l’un vivant, chaleureux et plein de joie ; et l’autre, mystique et introspectif. Ses compositions puisent dans une multitude de styles : les rythmes festifs caribéens (porro, champeta, cumbia) côtoient des sons électroniques très réverbérés, auxquels se mêlent des touches de soul, funk et reggae. Ses textes, en espagnol et en français, célèbrent les thèmes qui lui sont chers : la connexion à la nature, le rythme cyclique de toute chose et la capacité de chacun à se transformer.

Pao Barreto – Chant lead et gaitas

Cédric Geremia – Guitare

Pedro Barrios – Basse

Juan Camilo Roldan – Batterie

Margherita Gruden – Clavier

Jorge Posada – Percussions

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

11 : Jourdain (597m) 11 : Pyrénées (652m)



Contact :Studio de l’Ermitage 0 https://www.facebook.com/paobarreto.paris

