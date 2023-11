Le Ballon d’Or Panzoult, 29 novembre 2023, Panzoult.

Panzoult,Indre-et-Loire

Séance animée par Joséphine Baillet de l’Association des Cinémas du Centre.

Mercredi 2023-11-29 15:00:00 fin : 2023-11-29 . EUR.

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Hosted by Joséphine Baillet of the Association des Cinémas du Centre

Organizado por Joséphine Baillet, de la Association des Cinémas du Centre

Moderation: Joséphine Baillet von der Association des Cinémas du Centre

Mise à jour le 2023-11-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme