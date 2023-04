Rando de la Sibylle Les Bergeronnettes, 21 octobre 2023, Panzoult.

Rando Familiale dans les vignes et les bois de Panzoult à pieds ou à vélo. Plusieurs parcours disponibles et accessibles à tous. Ravitaillement sur les parcours. Fouées et vin à l’arrivée dans la Cave de la Sibylle..

2023-10-21 à ; fin : 2023-10-21 . 4 EUR.

Les Bergeronnettes

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Family hike in the vineyards and woods of Panzoult on foot or by bike. Several routes available and accessible to all. Refreshments on the routes. Fouées and wine at the arrival in the Cave de la Sibylle.

Excursión familiar por los viñedos y bosques de Panzoult a pie o en bicicleta. Varios recorridos disponibles y accesibles para todos. Refrescos en las rutas. Fouées y vino al final en la Cueva de la Sibylle.

Familienwanderung in den Weinbergen und Wäldern von Panzoult zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Mehrere Strecken stehen zur Verfügung und sind für alle zugänglich. Verpflegung auf den Strecken. Fouées und Wein bei der Ankunft in der Cave de la Sibylle.

Mise à jour le 2023-04-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme