7 dégustations, 7 lieux insolites: Cave de la Sibylle à Panzoult 2 rue des bergeronnettes, 16 juin 2023, Panzoult.

Venez apprécier la douceur de la vallée de la Vienne dans un cadre insolite ! La Cave de la Sibylle et ses vignerons vous accueillent le temps d’une soirée estivale : visite de la cave sculptée suivie d’une dégustation commentée des vins AOC Chinon accompagnés de fouées garnies!.

Vendredi 2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 21:00:00. 25 EUR.

2 rue des bergeronnettes

Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and enjoy the sweetness of the Vienne valley in an unusual setting! The Cave de la Sibylle and its winemakers welcome you for a summer evening: a visit of the sculpted cellar followed by a commented tasting of AOC Chinon wines accompanied by fouées garnies!

¡Venga a disfrutar de la dulzura del valle del Vienne en un marco insólito! ¡La Cave de la Sibylle y sus viticultores le dan la bienvenida para una velada estival: una visita a la bodega esculpida seguida de una degustación comentada de vinos AOC Chinon acompañados de fouées garnies!

Genießen Sie das milde Klima des Vienne-Tals in einem ungewöhnlichen Rahmen! Die Cave de la Sibylle und ihre Winzer heißen Sie an einem Sommerabend willkommen: Besichtigung des skulpturalen Kellers, gefolgt von einer kommentierten Weinprobe der AOC Chinon-Weine mit Fouées garnies!

Mise à jour le 2023-04-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme