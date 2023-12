CONCERT DE NOEL Pantographe VENAREY VENAREY LES LAUMES Catégorie d’Évènement: Venarey-les-Laumes CONCERT DE NOEL Pantographe VENAREY VENAREY LES LAUMES, 8 décembre 2023, VENAREY LES LAUMES. CONCERT DE NOEL Vendredi 8 décembre, 20h00 Pantographe VENAREY Harmonie junior

Atelier Rock

Classes de cuivres et percussions et de danse contemporaine Pantographe VENAREY 1 avenue de la Gare , 21150 VENAREY LES LAUMES VENAREY LES LAUMES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Venarey-les-Laumes Autres Lieu Pantographe VENAREY Adresse 1 avenue de la Gare , 21150 VENAREY LES LAUMES Ville VENAREY LES LAUMES Lieu Ville Pantographe VENAREY VENAREY LES LAUMES latitude longitude 47.543108;4.460502

Pantographe VENAREY VENAREY LES LAUMES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venarey-les-laumes/