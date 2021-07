PANTIN SUR MER Place de la Pointe, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Pantin.

Date et horaire exacts : Du 31 juillet au 1 août 2021 :

samedi, dimanche de 15h à 23h59

gratuit

La place de la Pointe est devenue un lieu incontournable du tracé du canal de l’Ourcq. Avec les Magasins Généraux, les péniches Antipode, Metaxu et le Barboteur ainsi que le DOCK B, cet espace, prisé par les riverains et les promeneurs du canal, est un lieu central de la vie sociale et culturelle de la ville de Pantin.

Pantin sur Mer, c’est la rencontre de tous ces acteurs pour proposer 3 jours de rencontres, de fêtes et de jeux sur l’espace public. Avec l’appui de la mairie et en répartissant la programmation entre les différentes entités un petit village festif occupera l’ensemble de la place pour proposer une grande diversité d’activités : Base nautique, espace ludique et sportif, animations, concerts et DJ sets.

Programmation à venir !

INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️ Métro 5 – Église de Pantin

Entrée libre et gratuite

Contact :Canal Barboteur contact@le-barboteur.com https://canal-barboteur.com/ https://www.facebook.com/canalbarboteur

