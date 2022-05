18 Septembre 2020 // OPENING ● DREAM NATION FESTIVAL // PARIS NEXUS Pantin Catégories d’évènement: Pantin

18 Septembre 2020 // OPENING ● DREAM NATION FESTIVAL // PARIS NEXUS, 18 septembre 2020 22:30, Pantin. 18 et 19 septembre 2020 Sur place 13,50 http://www.dreamnation.fr Dream Nation revient du 18 au 20 septembre pour une 7e édition dantesque ! Ouverture des festivités au Nexus, dans un nouveau lieu hybride, entre le warehouse et le club, fondé dans les entrepôts réhabilités d’une zone industrielle. Ce temple accueillera les premiers festivaliers dans un univers futuriste et psychédélique, grâce à un dispositif de mapping vidéo 360°, pour une immersion totale !

Décollage immédiat pour un voyage cosmique sur une programmation Trance avec quelques légendes comme Talamasca, Greg d’Hilight Tribe ou le nouveau challenger Graviity ! De 22h30 à 07h00, cet opening sera une parfaite mise en jambe avant la grande messe du lendemain ! Plus d’infos : https://bit.ly/DN20-OPENING

■■ VENDREDI 18 SEPTEMBRE : OPENING ■■

NEXUS // Pantin // 22H30-07H00

Prêt à découvrir un nouvel univers futuriste ? Au programme : Warehouse avec Mapping vidéo à 360° pour une immersion totale !

► TRANCE STAGE

——————————— ▷ TALAMASCA

▷ GREG HILIGHT [FROM HILIGHT TRIBE]

▷ GRAViiTY

▷ DRENAN b2b RAF FENDER

▷ LE KLOWN

▷ TOM NEPTUNES b2b SYLVERMAY Plus d’infos sur le Main Event : http://bit.ly/DN20-FB

★★ INFOS PRATIQUES ★★

NEXUS

100 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin

M°5 – Hoche ou Église de Pantin

★★ BILLETTERIE ★★

PREVENTE / PASS 2 JOURS / PASS 3 JOURS

▷ Disponible sur ce lien :

★★ SUIVEZ-NOUS ★★

FB : http://www.facebook.com/dreamnationfestival/

