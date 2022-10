Fondation d’entreprise Hermès : rencontre avec Olivier Fournier, son président, dans le cadre du cycle « Arts & entreprises Hermès – Espace Jean-Louis Dumas, 26 octobre 2022 18:30, Pantin.

Le Club HEC Culture et le Club Luxe et Création vous proposent une rencontre exceptionnelle avec Olivier Fournier,

Pour la cinquième étape du cycle « Art en entreprise, Art et entreprise : quelles hybridations créatives ? « , le Club HEC Culture et le Club Luxe et Création vous proposent une rencontre exceptionnelle avec Olivier Fournier, président de la Fondation d’entreprise Hermès, également Directeur Général en charge de la Gouvernance et du Développement des Organisations et membre du Comex.

La Fondation Hermès fait tout particulièrement sens dans ce cycle de rencontres, tant l’engagement de la maison Hermès vis-à-vis de la création artistique et des artistes a été précurseur et en réinvention constante, par le biais d’actions de mécénat d’abord, puis dans le cadre de la création d’une Fondation d’entreprise en 2008. Créée à l’initiative de Pierre-Alexis Dumas, directeur général artistique, la Fondation décline son engagement à vocation humaniste et sociétale selon quatre axes d’intervention : créer des œuvres, transmettre des savoir-faire, protéger l’environnement et encourager les gestes solidaires.

L’art est une des quatre voies empruntées pour s’engager en faveur de l’intérêt général, comme le précise lui-même Olivier Fournier :

« La résolution des grands défis qui se posent à nos sociétés, tels que la lutte contre la pauvreté et les discriminations, la recherche d’une paix solide et durable, l’accès à l’éducation pour tous, la préservation des ressources naturelles…, relève de notre capacité à élaborer des réponses humanistes et culturelles mettant en jeu l’intelligence collective. »

Nous serons reçus dans les locaux de l’Espace Jean-Louis Dumas à Pantin, où la célèbre marque a fait le pari de s’implanter dès 1992 : ateliers, bureaux, showrooms et Cité des métiers sont installés dans des bâtiments, dont les architectes, l’agence RDAI pour la Cité des Métiers ont été récompensés par une Equerre d’argent (prix français de l’architecture) en 2014.

Au programme de cette soirée :

· A partir de 18h30 : accueil des participants

· 19h00 : conférence d’Olivier Fournier

· 19h30 : questions/ réponses – échanges

· 20h15 : cocktail

Le cocktail est assuré par Les Relais Solidaires https://lesrelaissolidaires.fr, (une structure de l’ESS oeuvrant à l’insertion par la formation professionnelle à la restauration, par l’activité économique et l’inclusion sociale par l’activité culturelle, incubée dans le cadre de l’accélérateur ESS d’HEC https://www.hec.edu/fr/faculte-et-recherche/centres/innovation-entrepreneurship-center/programmes/accelerateur-ess)

· 21h30 : fin de la réception

Hermès – Espace Jean-Louis Dumas 7-11 rue Montgolfier 93500 PANTIN 93500 Pantin Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis

mercredi 26 octobre – 18h30 à 21h30