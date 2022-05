Projection-rencontre DE CENDRES ET DE BRAISES Ciné 104 Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

Projection-rencontre DE CENDRES ET DE BRAISES Ciné 104, 17 octobre 2019 20:15, Pantin. Jeudi 17 octobre 2019, 20h15 Sur place /// Projection-Rencontre DE CENDRES ET DE BRAISES + L’AMERTUME DU CHOCOLAT – suivie d’un verre en présence de la réalisatrice DE CENDRES ET DE BRAISES /// Projection en présence de Manon Ott — Jeudi 17 octobre à 20h15 au Ciné 104 de Pantin Portrait poétique et politique d’une banlieue ouvrière en mutation, De Cendres et de Braises nous invite à écouter les paroles des habitants des cités des Mureaux, près de l’usine Renault-Flins. Qu’elles soient douces, révoltées ou chantées, au pied des tours de la cité, à l’entrée de l’usine ou à côté d’un feu, celles-ci nous font traverser la nuit jusqu’à ce qu’un nouveau jour se lève sur d’autres lendemains possibles. +++ PRÉCÉDÉ DE L’ARMERTUME DU CHOCOLAT de Lucile Chaufour Une jeune mère, deux enfants, les HLM de Bagnolet. C’est l’histoire d’une dépression : les choses lui échappent, elle voudrait bien faire, mais le monde est fragile. ++ SUIVI D’UN VERRE CONVIVIAL ACCÈS Ciné 104 | Pantin 104 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin Ciné 104 104 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin 93500 Pantin Seine-Saint-Denis jeudi 17 octobre 2019 – 20h15 à 23h30

Détails Heure : 20:15 - 23:30 Catégories d’évènement: Pantin, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Ciné 104 Adresse 104 Avenue Jean Lolive 93500 Pantin Ville Pantin lieuville Ciné 104 Pantin Departement Seine-Saint-Denis

Ciné 104 Pantin Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pantin/

Projection-rencontre DE CENDRES ET DE BRAISES Ciné 104 2019-10-17 was last modified: by Projection-rencontre DE CENDRES ET DE BRAISES Ciné 104 Ciné 104 17 octobre 2019 20:15 Ciné 104 Pantin pantin

Pantin Seine-Saint-Denis