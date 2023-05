Biennale Émergences 2023 Centre National de la Danse, Pantin, 1 juin 2023 08:30, Pantin.

Entre expositions et ateliers d’initiation aux métiers d’art et du design, la 7ème édition de la Biennale Émergences est à découvrir du 1er au 4 juin au Centre National de la Danse de Pantin. 1 – 4 juin 1

La Biennale Émergences accueille depuis 2010 la scène actuelle du design et des métiers d’art et pose un regard prospectif sur la place des savoir-faire dans le champ de la création contemporaine. Elle compte parmi les actions menées par l’Établissement public territorial Est Ensemble (regroupant 9 villes de Seine-Saint Denis) pour soutenir le rayonnement de cet écosystème et le faire connaître auprès du jeune public.

La 7e édition de cet événement entièrement gratuit est à découvrir du 1er au 4 juin, au Centre National de la Danse (CND) de Pantin. Entre expositions et ateliers d’initiation, c’est une occasion rare de rencontrer la fine fleur d’un secteur dynamique, porté par des centaines d’entreprises du territoire, vivier des ateliers du luxe, des écoles, des centres de formation et d’une nouvelle génération de talents et de savoir-faire.

Cette année, designers, artistes et artisans d’art sont invités à exposer leurs créations dans un nouveau format, au sein de l’exposition In-Situ proposée par deux commissaires du territoire, Helena Ichbiah et Véronique Maire. L’exposition dévoile l’univers d’une trentaine de créateurs affiliés au territoire et qui s’inscrivent dans sa tradition de faubourg industriel et artisanal. Au fil des six studios du CND, le parcours enchaîne six tableaux immersifs où les créateurs partagent leur processus de travail au travers de dessins, de maquettes, de prototypes, d’échantillons, de vidéos et de réalisations.

En plus de cette exposition centrale, la Biennale Émergences présentera, en collaboration avec Made in Town, une exposition sur la filière locale et responsable du textile ; proposera 24 visites scolaires durant l’événement ; dévoilera une oeuvre produite dans le cadre des Résidences d’Artistes de la Fondation d’entreprise Hermès et, associée au Fonds de dotation Verrecchia, à la Fondation Fiminco et au FRAC Île-de-France, les Réserves proposera pendant le week-end des ateliers d’initiation à différentes techniques des métiers d’art.

Plus d’informations sur https://www.emergences-biennale.fr/

Centre National de la Danse, Pantin 1 Rue Victor Hugo, 93500 Pantin Mairie – Hoche Pantin 93500 Seine-Saint-Denis