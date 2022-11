ATELIER DECOUVERTE DES METIERS TECHNIQUES DE LA COUTURE — Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

ATELIER DECOUVERTE DES METIERS TECHNIQUES DE LA COUTURE —, 21 novembre 2022, Pantin. ATELIER DECOUVERTE DES METIERS TECHNIQUES DE LA COUTURE 21 novembre – 5 décembre —

*sur inscription

Pour les bénéficiaires du RSA résidant le 93 — 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:contactformationjlf@gmail.com »}] ATELIER DECOUVERTE DES METIERS TECHNIQUES DE LA COUTURE du 5 au 16 décembre 2022 du lundi au vendredi de 9H00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. l’Atelier Découverte des Métiers Techniques de la Couture (Plan Départementale d’Insertion vers l’Emploi – PDIE) pour les bénéficiaire du RSA résidant dans le 93. Formation : Découverte des Métiers de la Couture – PDIE 93 CONTENU ET ORGANISATION DE L’ACTION

L’action se compose de 5 modules, avec un total de 74 heures, sur 15 jours (10 jours ouvrés) pour les 4 premiers modules. Module 1 : « Découverte des métiers de la couture » 14 heures Découverte et démonstration du matériel du Modéliste,

Lecture d’un cahier des charges,

Découverte et exercices sur machine (piqueuse plate, surjeteuse),

Exercices d’initiation de piquage et relevé de feuille d’exercice. A la fin de l’action, le participant est capable de : Se servir de machines professionnelles,

Comprendre les exigences du métier. Module 2 : « Découverte des métiers de Patronnier et de Coupeur » 14 heures Découverte du métier de Coupeur et de son importance sur la production d’un produit,

Découverte et démonstration du matériel du modéliste,

Réflexion autour des caractéristiques du tissu et du thermocollant,

Découverte de placements et contraintes de coût imposé par le cahier des charges,

Réalisation d’un patronage de pochette. A la fin de l’action, le participant est capable de : Réaliser un patronage,

Comprendre les exigences du métier. Module 3 : « Découverte du métier de Mécanicien(ne) » 28 heures Réalisation, par chacun des apprenants, du placement d’un produit et de sa coupe,

Découverte et démonstration du matériel et des machines utilisées par le Mécanicien,

Découverte des techniques d’assemblage et repassage,

Réalisation d’un montage de produit avec les contraintes du métier,

Utilisation des différentes machines et suivi d’un dossier technique. A la fin de l’action, le participant est capable de : Monter un produit simple,

Comprendre les exigences du métier. Module 4 : « Découverte des métiers d’Opérateur de finitions et de Contrôleur qualité » 14 heures Découverte et démonstration du matériel et environnement du métier d’opérateur de finitions,

Découverte et utilisation des techniques de contrôle qualité et de finitions sur un produit (point à la main, relecture d’un cahier des charges). A la fin de l’action, le participant est capable de : Comprendre les niveaux de qualité,

Comprendre les exigences du métier. Pour l’ensemble des 4 modules ci dessus :

Méthodes pédagogiques : En présentiel, par groupe de 10 participants, par session d’immersion au sein de notre atelier de couture. Méthodes d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé : – Bilan de suivi individuel (évaluation intermédiaire et finale),

– Création d’1 produit testé sur le module (1 pochette que chacun pourra conserver en fin d’immersion). Éventuels Partenaires ou prestataires mobilisés :

Rencontre avec des professionnels façonniers free-lance et marques créateurs. Module 5 : « Accompagnement socioprofessionnel – Validation du projet professionnel » 4 heures

Entretien 1 : – Exploitation du parcours antérieur de la personne, Mise en avant des expériences et des intérêts personnels et professionnels,

Formulation des bases du projet. Entretien 2 : – Clarification du profil professionnel et des points d’appui du projet, Identification des compétences et ressources pouvant être mises au projet,

Appropriation de la position de prise de recul. Entretien 3 : – Élaboration du projet, Mesure des écarts entre projet souhaité et réalité (élaborer un plan d’action),

Formatage du projet en fonction du plan d’action,

Formulation des arguments qui fondent le projet. Entretien 4 : – Suivi à 3 mois du parcours professionnel du participant, Ajustement du plan d’action en fonction de la situation de la personne. A la fin de l’action, le participant est capable de : Se positionner, objectivement, vis-à-vis du secteur de la Mode,

Être en capacité de valider, ou non, son projet professionnel,

Affirmer son projet,

S’approprier une méthodologie de prise de décision. Pour le seul module 5 :

Méthodes pédagogiques : Entretiens individuels

Méthodes d’évaluation de l’atteinte de l’objectif visé : Énoncer ses intérêts, atouts et freins vis-à-vis du secteur de la Mode,

Décrire les spécificités, les conditions de travail du secteur et les moyens d’y accéder, et s’y positionner. Partenaires ou prestataires mobilisés :

Psychologue de l’orientation professionnelle CALENDRIER 2022

Promo 3 : du Lundi 05/12 au Vendredi 16/12 CONTACT & RENSEIGNEMENTS

Association Jean-Luc FRANCOIS • 01 48 91 82 89 • contactformationjlf@gmail.com

