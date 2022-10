DECOUVERTE DES METIERS DU CINEMA — Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Les bibliothèques de Pantin, en partenariat avec le Ciné 104, organisent « L’Horrible weekend » ! — Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:bibliotheques.pantin@est-ensemble.fr »}] DECOUVERTE DES METIERS DU CINEMA Il s’agit de deux jours consacrés à la découverte des métiers du cinéma à travers le prisme du cinéma d’horreur/de la peur. Les bibliothèques proposent trois stages sur deux jours. Ces stages sont sur inscription, à partir de 14 ans et sont gratuits. Ils ont lieu les vendredi 28 et samedi 29 octobre de 14h à 17h et sont menés par des professionnels du cinéma. Voici le contenu des ateliers : A Jules Verne : « Maquillage et effets spéciaux » avec Morgane Nicol, maquilleuse professionnelle spécialisée dans les effets spéciaux

A Romain Rolland : « Création sonore » avec Tissia Froidure, ingénieure son

A Elsa Triolet « Initiation au jeu d’acteur » avec la compagnie pantinoise Sticomiss Il est prévu une restitution le samedi soir au Ciné 104, suivi d’une projection le Loup-Garou de Londres, à laquelle tous les stagiaires sont invités.

Attention : la présence aux deux jours de stage est obligatoire pour valider l’inscription. Pour vous inscrire :

Directement auprès des bibliothèques

-Par téléphone au 01.83.74.58.40

-Par mail à bibliotheques.pantin@est-ensemble.fr

