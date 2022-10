FORMATION DECOUVERTE DES METIERS DE LA SANTE — Pantin Catégories d’évènement: Pantin

INCO ACADEMY — 93500 Pantin Pantin 93500 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:sofiane@inco-grou.co »}, {« link »: « https://inco-group.typeform.com/to/xAqf96ad »}, {« link »: « https://calendly.com/inco-academy/session-d-information-collective-get-into-health?month=2022-10 »}] FORMATION DECOUVERTE DES METIERS DE LA SANTE INCO Academy propose une formation pré-qualifiante sur les Métiers de la santé, du soin et du médico-social à destination de publics non diplômés (niveau inférieur à BAC soit infra 4). Cette formation est composée de 5 semaines de formation pour permettre une insertion rapide sur la formation professionnelle qualifiante et diplômante. Il s’agit en effet d’un secteur très porteur, en tension, avec de belles opportunités d’emploi à la clé : auxiliaire de puériculture, aide-soignant.e – infirmier.ère – assistant médicaux – éducateur.trice – ambulancier.ère etc ! Dates et lieux : du 02/11/2022 au 02/12/2022 à Pantin

Plaquette d’information : Consulter Au vu du timing serré, vous pouvez contacter directement le responsable du programme Sofiane RAHMOUNI si vous pensez à un bénéficiaire qui pourrait être intéressé : sofiane@inco-grou.co / 07 57 81 85 48 INCO Academy organise un recrutement flash mardi 19/10 et jeudi 20/10 pour les dernières inscriptions ! Lien d’inscription participants : https://inco-group.typeform.com/to/xAqf96ad

Lien du calendrier des sessions d’info dès mardi 19 et mardi 20/1O et avec d’autres dates disponible : https://calendly.com/inco-academy/session-d-information-collective-get-into-health?month=2022-10

