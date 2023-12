MYSTERES AU QUARTIER LATIN PANTHEON Paris, 13 février 2024, Paris.

VISITES SPECTACLES – MYSTERES AU QUARTIER LATIN Merci de présenter votre réservation : billet électronique au comédien avant la visite. Prévoir d’arriver 15 min avant le début de la visite.Jeune étudiante, Iris Levert, vient d’être assassinée en sortant de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. L’arme du crime est une hache ayant appartenu à Clovis.Très vite, l’enquête de police comprend que les recherches d’Iris sont au cœur de l’affaire. En effet, elle travaillait sur un incunable (un ouvrage datant des origines de l’imprimerie) réalisé par « L’atelier de la Sorbonne ».D’autant que depuis la parution du codex original au 14e siècle, de mystérieux crimes ont été commis à cause des révélations qu’il apporte sur l’existence d’un éventuel trésor caché.Quelles étaient les révélations qu’Iris Levert allait apporter et qui donc avait intérêt à vouloir la réduire au silence ?L’utilisation de cette hache mérovingienne est-elle la preuve d’un crime rituel ?Et si le trésor de Sainte-Geneviève n’avait pas totalement été fondu lors de la Révolution ?Autant de questions autour desquelles va prendre forme notre Visite-Spectacle qui a choisi comme théâtre la nuit du Quartier Latin en cheminant sur la montagne Sainte-Geneviève du Panthéon à la Sorbonne, en passant par le Musée de Cluny.Informations complémentaires :• Les samedis à 17h30 ou 19h00.• Durée : 1h30.• Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tarif : 20.00 – 80.00 euros.

Début : 2024-02-13 à 14:30

PANTHEON PLACE DU PANTHEON 75005 Paris 75