Pantacourt et Cinéphilie Marseille 6e Arrondissement, 14 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Pantacourt et Cinéphilie La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement

2022-05-14 – 2022-05-14 La Divine Comédie 2 rue Vian

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10.95 10.95 Comment trouver l’amour, le vrai quand on a presque quarante ans et que l’on ne correspond pas aux codes de la société ?



Baptiste est perdu au sein des applications de rencontres, mal à l’aise avec les réseaux sociaux et ne s’identifie pas à l’image véhiculée par la communauté gay. Ouais, c’est pas gagné pour lui !

La chance de Baptiste est d’avoir une sœur dévouée, Ofelia.

Réussira-t-elle à l’aider ? Baptiste trouvera t-il l’âme sœur grâce à sa sœur ?



Peut-on trouver le grand amour sur les applications de rencontre ? Il y a aussi Eric, l’ami extraverti de Baptiste. Et Renaud, le petit ami décalé d’Ofélia et…. on ne va pas non plus tout vous dire !



Comédie, à partir de 14 ans

dernière mise à jour : 2022-01-19 par