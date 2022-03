Pansons et repensons le monde Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pansons et repensons le monde

Le Kiwi (ex-Centre culturel), 15 mars 2022, Ramonville-Saint-Agne.

du mardi 15 mars au jeudi 31 mars à Le Kiwi (ex-Centre culturel)

Adeline Zaepffel enseigne le dessin et la peinture dans deux associations ramonvilloises. À l’occasion des Extras, ses élèves se sont prêté·e·s au jeu de «Panser et repenser le monde». Leurs créations sont visibles au Kiwi les deux dernières semaines de mars. Un jeu? Pas si sûr… Les thématiques qui ont inspiré nos artistes en herbe témoignent des préoccupations des générations actuelles.

Entrée libre aux horaires d’ouverture du Kiwi

Au Pinceau Tordu et Couleurs d’Autan Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2022-03-15T13:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T13:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T13:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T13:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-22T13:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T13:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T20:00:00;2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T13:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-29T13:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T13:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T13:00:00 2022-03-31T18:00:00

