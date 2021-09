Gennes-Val-de-Loire Chênehutte Notre Dame de la Prée Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Panorama sur Chênehutte Chênehutte Notre Dame de la Prée Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Le long du fleuve Le village de Chênehutte est pour l’essentiel constitué par l’ancienne paroisse des Tuffeaux, qui s’étire entre le fleuve et le coteau depuis le premier hameau de la Mimerolle jusqu’à celui de Préban. Les petites maisons blanches à toits d’ardoise sont souvent d’anciennes habitations de perreyeurs qui extrayaient la pierre de tuffeau ou de mariniers liés à une intense activité de transport sur la Loire, jusqu’à ce que le chemin de fer vienne la concurrencer définitivement. La belle et simple église du XIIe Siècle, Notre-Dame de la Prée ainsi que la mairie, ancien presbytère du XIXe siècle, dominées par le prieuré, en constituent les repères centraux. Sur le plateau L’autre partie qui constituait, sous l’Ancien Régime, la paroisse St Pierre se caractérise par un habitat dispersé sur le plateau. Ce fut pourtant sans doute le site des premières occupations dès le néolithique : les traces historiques sur le coteau remontent à plus de 2000 ans. Un oppidum fortifié puis la création d’une agglomération gallo-romaine sur ce point de contrôle des voies de circulation comprenant le passage sur la Loire par un pont confirment cette occupation. Au moyen âge, des moines de Saint-Florent-Le-Vieil s’installent. Il s’agit à proprement parler de Chênehutte. En 1790, dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale voulue par la Constituante, les deux paroisses sont réunies pour former une seule commune : Chênehutte-Lès-Tuffeaux. Panorama sur le village de Chênehutte et la Loire Chênehutte Notre Dame de la Prée rue des bateliers chênehutte 49350 Gennes-Val-de-Loire Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

