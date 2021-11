Lille Conservatoire de Lille Lille, Nord Pan’orama ! Steelbands des enfants Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Envie de soleil et d’évasion ? Les enfants et les enseignants des écoles Briand et Cornette vous invitent à partager un moment musical riche en couleurs ! Ils vous feront voyager au son chaloupé des steelpans (percussions caribéennes), en revisitant des grands titres de la chanson française et de la variété internationale. Ambiance garantie ! Venez découvrir ce concert inédit le mardi 30 novembre 2021 à 17h30. **INFORMATIONS PRATIQUES :** **Mardi 30 Novembre 2021, à 17h30 – Auditorium** **Accès Place du Concert** **Entrée gratuite, sur réservation** **Présentation du pass sanitaire pour toute personne de plus de 11 ans**

2021-11-30T17:30:00 2021-11-30T18:30:00

