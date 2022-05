Panorama des musées portugais – séance 2 Château de Fontainebleau,Cour Ovale Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Panorama des musées portugais – séance 2 Château de Fontainebleau,Cour Ovale, 4 juin 2022, Fontainebleau. Panorama des musées portugais – séance 2

Château de Fontainebleau, Cour Ovale, le samedi 4 juin à 13:00

Conservateurs et directeurs se succèdent pour présenter au public par brèves séquences de vingt minutes leur établissement et les chefs-d’œuvre de leurs collections. Divisée en trois séances d’une heure à une heure et demi, ce programme s’attachera à présenter différentes institutions culturelles du pays, autant celles de Lisbonne et Porto que celles des autres régions moins connues. _ Château de Fontainebleau,Cour Ovale Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau,Cour Ovale Adresse Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau,Cour Ovale Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau,Cour Ovale Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Panorama des musées portugais – séance 2 Château de Fontainebleau,Cour Ovale 2022-06-04 was last modified: by Panorama des musées portugais – séance 2 Château de Fontainebleau,Cour Ovale Château de Fontainebleau,Cour Ovale 4 juin 2022 Château de Fontainebleau Cour Ovale Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne