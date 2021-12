Villeneuve-d'Ascq Maison de l'Emploi Nord, Villeneuve-d'Ascq Panorama des métiers Maison de l’Emploi Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Panorama des métiers Maison de l’Emploi, 25 janvier 2022, Villeneuve-d'Ascq. Panorama des métiers

Maison de l’Emploi, le mardi 25 janvier 2022 à 14:00

Vous souhaitez tout savoir sur les métiers de Relation Client ? Métiers, entreprises, offres à pourvoir sur la métropole… ? Pour cela, nous vous donnons RDV le : 25 janvier à 14h00 à la Maison de l’emploi de Villeneuve d’Ascq 80 rue Yves Decugis – Villeneuve d’Ascq Les métiers de la relation client sont souvent décriés au niveau médiatique cependant avec la digitalisation du commerce, ils connaissent une formidable évolution et des possibilités d’évolution rapide de carrière. Les centres de relation client à distance sont très présents dans la MEL même si ils ne sont pas très visibles et proposent de nombreuses offres d’emploi : environ 800 postes disponibles à ce jour. Les postes concernent des domaines très variés allant de la gestion de clientèle, conseil client, du recouvrement, de la banque, la vente de service … Nous vous proposons donc de découvrir ce secteur de la relation client ainsi que toutes les évolutions professionnelles possibles. Au programme : Présentation des métiers de la relation client Les offres d’emploi de la relation client à distance sur la MEL Les organismes de formation sur la relation client à distance et les dates de démarrage des formations Vidéos sur les métiers de la relation client à distance Postes proposés Commercial sédentaire, Conseiller relation clients, Commerciaux sédentaires BtoB, Conseiller clientèle à distance, Conseiller clientèle, Chargé de recouvrement amiable, Techno coach – Technicien SAV à distance, Customer coach – Chargé de relation clients à distance Entreprises SITEL, WEB HELP, ARMATIS, Boulanger Customer Care, VERISURE, ILEO, RANDSTAD, MANPOWER, CRIT Je veux découvrir une entreprise de la Relation Client : je clique ici ! [https://www.mie-roubaix.fr/agenda/les-visites-du-prif-decouvrez-sitel-ouvert-a-tous/](https://www.mie-roubaix.fr/agenda/les-visites-du-prif-decouvrez-sitel-ouvert-a-tous/) Panorama des métiers Maison de l’Emploi Ferme Dupire, 80 Rue Yves Decugis, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T14:00:00 2022-01-25T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Maison de l'Emploi Adresse Ferme Dupire, 80 Rue Yves Decugis, 59650 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Maison de l'Emploi Villeneuve-d'Ascq