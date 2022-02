Panorama des métiers du numérique En visioconférence, 11 mars 2022, Brest.

Panorama des métiers du numérique

En visioconférence, le vendredi 11 mars à 11:00

Pour en savoir plus sur la filière numérique, ses métiers, les entreprises qui recrutent et l’offre de formation du territoire, rendez-vous le **jeudi 03 mars 2022 à 11h** pour la visioconférence Panorama des métiers du numérique. DEFIS Emploi Pays de Brest et l’Espace Métiers vous proposent 1h de visioconférence, dédiée aux professionnels de l’emploi et de l’insertion : Un temps d’information concret et pratique pour vous familiariser avec les métiers du numérique et les opportunités du territoire en amont du JOB CONNECT prévu le 07 avril prochain. Je m’inscris au Panorama des Métiers du Numérique en cliquant ici : [[https://forms.gle/bGJSVeTzwAtiyQeF8](https://forms.gle/bGJSVeTzwAtiyQeF8)](https://forms.gle/bGJSVeTzwAtiyQeF8) _Le lien de connexion à la visioconférence vous sera transmis la semaine_ _précédant l’événement._

Sur inscription

Réservé aux professionnels de l’accompagnement emploi insertion

En visioconférence Brest Brest Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T11:00:00 2022-03-11T12:00:00