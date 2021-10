Chaumont Salle Pierre Niederberger Chaumont, Haute-Marne Panorama de la sculpture aux XIVe et XVe siècles en Haute-Marne Salle Pierre Niederberger Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Salle Pierre Niederberger, le mardi 22 février 2022 à 20:30

La guerre de Cent Ans n’étouffa pas la création artistique dans les provinces françaises. La sculpture témoigne aujourd’hui encore de la richesse de cette époque troublée aux marges de la Champagne et de la Bourgogne. Le département de la Haute-Marne conserve un nombre important de statues pour les XIVe et XVe siècles, souvent d’une qualité remarquable. Une présentation typologique de ces oeuvres permettra d’entrevoir la permanence ou l’évolution des formes et de préciser le cas échéant leur moment de création. Des exemples situés sur le territoire de l’ancien diocèse de Langres permettront d’établir des points de comparaison. Conférence proposée dans le cadre des Conférences du Mardi, cycle organisé en partenariat par le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales) et la Ville de Chaumont (Musée d’art et d’histoire).

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence par Jean-Luc Liez, dans le cadre des Conférences du Mardi Salle Pierre Niederberger Rue du capitaine Tassard 52000 Chaumont Chaumont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T20:30:00 2022-02-22T22:00:00

Lieu Salle Pierre Niederberger Adresse Rue du capitaine Tassard 52000 Chaumont Ville Chaumont