Panorama de la littérature africaine Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 16 décembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Panorama de la littérature africaine

Médiathèque Simone-de-Beauvoir, le jeudi 16 décembre à 18:30

Au moment où le mot « nègre » devient tabou en Occident, ne pourrait-on pas se demander pourquoi les auteurs de la Négritude se voulaient Nègres avant toute chose ? Enlever le mot « nègre » du langage ne reviendrait-il pas à refouler une part significative de l’Histoire de l’Humanité et prendre le risque de sa répétition ? Que nous dit la littérature africaine sur l’expérience d’être noir hier comme aujourd’hui quand on peut encore, de nos jours, mourir étouffé dans la rue à cause de la couleur de sa peau ? [Momar Désiré Kane](https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=9884) Musicien, poète, conteur, cinéaste, Momar décloisonne les formes d’expression artistique et se positionne en médiateur culturel entre l’Afrique contemporaine et le monde occidental. Leader du groupe de musique Momar Afrodream, avec la littérature et le cinéma africain, ses contes et poésies, les grands philosophes grecs, et les représentations de l’imaginaire universel, Momar met en parallèle les sociétés actuelles et redonne vie aux rêves de l’être humain

Gratuit, inscription conseillée. Présentation du passe sanitaire obligatoire pour les adultes

Carré de lecture par Momar Désiré Kané

Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T18:30:00 2021-12-16T20:00:00