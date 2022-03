Panora ‘trail Besançon, 5 juin 2022, Besançon.

Panora ‘trail Stade des Orchamps 38 rue Frédéric Chopin Besançon

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 Stade des Orchamps 38 rue Frédéric Chopin

Besançon Doubs

EUR 6 15 Après deux années sans, la nouvelle édition du Panora’Trail de Besançon revient enfin, le dimanche 5 juin 2022 !

Une journée sportive et familiale placée sous le signe de la solidarité pour soutenir l’association « Nos enfants d’ailleurs », qui accompagne les familles d’enfants autistes en Franche-Comté. Au programme, des parcours trail et marche pour tous les niveaux, de la convivialité et bien sur… du bleu, la couleur de l’autisme, que nous vous inviterons à porter sur vous le jour du Trail pour qu’une marée bleue envahisse une nouvelle fois Chailluz !

Départs donnés au stade des Orchamps à partir de 10h.

Au pas de course ou en flânant le long des sentiers, venez passer avec nous cette journée solidaire en faveur de l’autisme sur le site exceptionnel de la forêt de Chailluz !

Chacun son rythme, chacun son parcours :

Attention: Tous les départs sont des départs groupés. Merci de respecter les horaires de départ des courses.

Cette année, un petit parcours « Trail familial 5 km » vous attend ! Un parcours idéal à faire en binôme adulte/enfant ou avec toutes la famille… (les plus jeunes devront être accompagnés).

panoratrail@gmail.com http://panoratrail-besancon.fr/

