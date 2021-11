Mimet Pannonica Bouches-du-Rhône, Mimet Pannonica’s All Stars Pannonica Mimet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pannonica, le samedi 27 novembre à 21:00

Enfin, le samedi 27 novembre votre institut de beauté Pannonica se transforme en club de jazz pour que la magie revienne!! Pour cette première, il nous fallait un programme festif, enjoué avec une musique qui pourra toucher chacun en abordant différents styles de jazz. Vive la pluralité!! Pour célébrer ce retour, il nous fallait des valeurs sûres autant sur le plan musical , qu’humain. Des personnes passionnées, généreuses dans leur musicalité et leurs sentiments, des musiciens investis avec un immense talent. Pannonica vous propose 3 têtes d’affiche: Le Pannonica’s all Stars José caparros: Trompette Christian Bon: Guitares Fred Mennillo Batterie Accompagné de: Alain Guiraud: contrebasse jessy Lane batterie Ce sera une soirée sous le signe de la joie qui a envie d’exploser! On vous promet de belles surprises et une super ambiance!! On vous attend nombreux. Samedi 27 novembre à 21h dans votre institut de beauté Pannonica!! Attention, le nombre de places étant restreint et pour les raisons que vous connaissez, nous vous demanderons de réserver vos places. Le pass sanitaire est obligatoire autant pour les musiciens que pour le public. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée. Lors de la soirée, vous pourrez gagner 2 soins du visage différents de notre marque YonKa et de nombreuses réductions sur tous nos soins. Le punch sera toujours offert. Réservations au 04 42 51 45 60 ♫♫♫ Pannonica C/C intermarché, 13105 Mimet Mimet Bouches-du-Rhône

2021-11-27T21:00:00 2021-11-27T23:30:00

