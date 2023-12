Amaro Freitas – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 3 avril 2024, Nantes.

Gratuit : non en prévente :Plein : 14 € / Réduit : 12 € / Petit Chat Fidèle : 10 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Concert. Des bidonvilles de Recife, dans le Nordeste du Brésil, à icône internationale du jazz, Amaro Freitas a travaillé sans relâche pour devenir l’artiste qu’il est aujourd’hui. Son album « Sankofa » était une quête spirituelle dans les histoires oubliées, les philosophies anciennes reconnaissant comme ancêtres la forêt, les rivières et les figures inspirantes du Brésil noir. Sa force ? Avoir réussi à délicatement mélanger les musiques traditionnelles de son pays à la grande lignée des pianistes percussifs, de Thelonious Monk à Art Tatum. > Amara Freitas, piano Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

