The Separatist Party + Matana Roberts – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 31 mars 2024, Nantes.

Gratuit : non en prévente :Plein : 17 € / Réduit : 15 € / Petit Chat Fidèle : 13 € / Très Réduit : 7 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Concerts. The Separatist Party : Voici venir un groupe exceptionnel fusionnant le son actuel de Chicago, un son hybride mêlant un large éventail de styles et d’influences dans une expression de communion orientée vers le groove. On peut trouver dans The Separatist Party des traces du Organic Music de Don Cherry, le feu extatique de Pharoah Sanders, le minimalisme cyclique de Terry Riley, les rythmes motorisés du krautrock, les sonorités exploratoires de Sun Ra et les monologues des prêcheurs de rue.> Mike Reed : batterie, percussions, claviers / Ben Lamar Gay : cornet, percussions / Marvin Tate : voix / Cooper Crain, guitare, synthétiseur / Dan Quinlivan : claviers / Rob Frye : saxophone ténor, flûte, percussions Matana Roberts : Saxophoniste, clarinettiste et vocaliste confirmée, Matana Roberts ravit les oreilles des mélomanes de jazz depuis plus d’une vingtaine d’années. Elle a tracé son sillon dans la musique jazz contemporaine, avec son projet colossal, « Coin Coin », qui se propose en plusieurs chapitres et explore l’histoire des États-Unis – et notamment de l’esclavage – en parallèle avec son histoire personnelle.> Matana Roberts : saxophone, clarinette, voix Ouverture des portes à 18h – Concert à 18h30

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000