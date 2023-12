Henri Texier Trio – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 29 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-29 19:30 –

Gratuit : non en prévente :Plein : 21 € / Réduit : 19 € / Petit Chat Fidèle : 17 € / Très Réduit : 10 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Le parcours d’Henri Texier compte parmi les plus emblématiques et les plus riches des musiciens et musiciennes de jazz. Figure symbole d’une génération décomplexée et avide d’expérimentation, le contrebassiste a contribué à tous les développements du jazz moderne depuis les années 60, du post-bop au jazz-folk, en signant de mémorables collaborations avec Bud Powell, Lee Konitz, Don Cherry, et puis plus tard avec le quartet Azur et Suite africaine. Aujourd’hui, petit bonnet vissé sur la tête, regard espiègle, catalyseur inépuisable d’aventures musicales, sans cesser de remettre son ouvrage créatif sur le métier, il présente en trio son 26e album, « Hétéroklite Lockdown ». > Henri Texier : contrebasse / Sébastien Texier : sax, clarinette / Gautier Garrigue : batterieConcerts :Vendredi 29 mars 2024 à 19h30 – Ouverture des portes à 19hSamedi 30 mars 2024 à 21h – Ouverture des portesz à 20h30

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000