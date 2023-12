Yoshihide / Škrijelj / Malmendier + Acetylène – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 22 mars 2024, Nantes.

Concerts dans le cadre du Festival Sonic Protest : Le festival parisien dédié aux musiques électroniques et expérimentales rayonne aussi dans toute la France. Chaque année, il fait un crochet par Nantes et décoche au Pannonica quelques flèches bien aiguisées d’expériences radicalement singulières et aventurières. Yoshihide / Škrijelj / Malmendier : est aux platinistes ce que Platini est à la Juventus. Un zèbre parfaitement rayé qui score en pleine lucarne. Ce grand aventurier de la scène japonaise est une pièce maîtresse de la noise mondiale, à l’aise dans la litanie électronique comme dans la pop ou l’impro tranchée. Émilie Škrijelj est, elle aussi, platiniste, tendance reprise de volée. Tom Malmendier est batteur, dont l’énergie est faite pour être dépensée. Ce trio s’offre comme un DJ set pour tourne-disques contemporains où se créée une noise hyper inventive, fabriquée à la main, avec une dextérité impressionnante.> Otomo Yoshihide : platines, guitare / Tom Malmendier : batterie, objets / Émilie Škrijelj : platines, électronique Acétylène : Lise Barkas est une jeune activiste débordante d’énergie de la scène expérimentale strasbourgeoise (avec le collectif Kreis ou le label Soleils Bleus, entre autres). Elle joue de la vielle à roue et de la cornemuse par passion pour ces instruments traditionnels et les effets sonores qu’ils produisent. Yann Leguay pratique le détournement sans concession des normes admises en musique, dans une approche critique de l’évolution technologique. Il s’active, du côté de la scène, en solo avec Volta notamment. Alchimistes du XXIe siècle, ils mélangent bois, composants électroniques, vinyles, amplifications astucieuses et résonances acoustiques pour donner un créer un tout nouvel acétylène !> Yann Leguay : machines, platine vinyle / Lise Barkas : cornemuse à air, vielle à roue Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

