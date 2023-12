Pratiquez en amateur : Primavera – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 20 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-20 20:30 –

Gratuit : oui sur réservation : www.pannonica.com

Pratiquez en amateur : La musique est la première pratique artistique des Français et Françaises. Expression personnelle et/ou collective qui permet de se rendre acteur, actrice, ces pratiques musicales en groupe sont autant d’expériences d’apprentissage de la vie en société que de moyens d’exprimer ce qu’on veut dire au monde. Pour mettre en avant ces pratiques, Pannonica leur dédie la soirée avec « Primavera ». Primavera : À destination des élèves des ateliers Jazz des écoles de musique, les concerts « Primavera » permettent de restituer les travaux de création et d’interprétation dans une salle dédiée aux différents courants esthétiques du jazz. Un moment de musique mais aussi de partage entre élèves, familles et public pour valoriser l’engagement et le talent d’une jeunesse enthousiaste !Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000