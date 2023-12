Marie-Pascale Dubé : Autour de l’exploration vocale – Boeuf de 5 à 7 au Pannonica Pannonica Nantes, 17 mars 2024, Nantes.

Le boeuf de 5 à 7 prévu le 17 décembre 2023 est reporté au dimanche 25 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-17 17:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Le boeuf de 5 à 7 prévu le 17 décembre 2023 est reporté au dimanche 25 février 2024.

Les bœufs de 5 à 7 sont le rendez-vous des pratiques en amateur au Pannonica. Ils se composent d’abord d’un atelier encadré par un professionnel (de 11h à 17h), puis d’une représentation face au public à 17h. Ces temps de pratique sont l’occasion de s’exercer et jouer à plusieurs dans des conditions professionnelles grâce à l’équipement du Pannonica. Les musiciens doivent toutefois venir avec leur instrument. Le dimanche 17 mars 2024 – Rendez-vous avec Marie-Pascale Dubé : Autour de l’exploration vocale Cet atelier d’exploration vocale s’inspire du katajjaq, le chant de gorge inuit.Aux côtés de Marie-Pascale Dubé, vous êtes invité à découvrir et explorer des outils de cette pratique séculaire ; textures sonores, rythme, souffle, transmission orale, etc. Cette pratique collective se tournera vers la rencontre et l’intégration des instruments de chaque participant, mais il est intéressant que chacun passe par la voix pour ouvrir le jeu !Marie-Pascale Dubé : Marie-Pascale Dubé est une actrice et chanteuse franco-québécoise. Diplômée d’abord en cinéma (réalisation) de l’UQÀM au Québec, puis en théâtre (interprétation) en France, elle sera initiée au chant de gorge inuit d’Ottawa à Igloulik (Nunavut). Elle vit de son métier de comédienne pour le cinéma et le théâtre, et de chanteuse aux voix multiples. Ses projets musicaux gravitent autour du Stellar Music Ensemble sous la direction de Joachim Florent, de leur duo Les Bluegrass Lovers et de sa performance solo , »Le chant de l’aurore ». Atelier accessible gratuitement sur inscription à boeufpanno@icloud.com(venez avec votre instrument) Atelier de 11h à 17h Concert public à 17h (entrée libre) – Restitution

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000