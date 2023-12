Les Ombres de la Bête + Cabaret / Rocher – Festival Eurofonik Pannonica Nantes, 9 mars 2024, Nantes.

Gratuit : non en prévente :Tarif Plein : 16 € / Réduit, Petit Chat Fidèle et Free Pass : 14 € / Très Réduit : 8 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Concerts. Les Ombres de la Bête : Au tout début était « L’ombre de la bête », duo qui marie veuze et musique électronique, qui associe le caractère organique d’un instrument qui respire, souffle, crie à un dispositif électro-acoustique fait de samples et de nappes de bourdons synthétiques. Et puis, la Bête et son ombre se sont métamorphosées en quartet et jouent la Grand’danse qui rode en Nord-Vendée. Avec les présences de Morgane Carnet et de Dylan James, l’animal joue la polyrythmie, le tribal, le rugueux et l’enivrant.> François Robin : veuze, gaïda, duduk, mizmar / Mathias Delplanque : instruments électroniques / Morgane Carnet : saxophones / Dylan James : contrebasse / Ronan Fouquet : son Cabaret / Rocher : Au sein de leurs collectifs respectifs, Nautilis pour Christophe Rocher et Musiques Têtues pour Etienne Cabaret, ils ont ce goût de l’aventure qui emmène toujours l’auditeur et l’auditrice dans des territoires sonores uniques. Ils recherchent, expérimentent et soufflent une musique hybride qui navigue entre airs dansants et balades mélancoliques, sonorités bretonnes, balkaniques, free jazz.> Étienne Cabaret : clarinette / Christophe Rocher : clarinette Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30 Dans le cadre d’ Eurofonik – Festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000