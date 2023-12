Joëlle Léandre – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 1 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-01 21:00 –

Gratuit : non en prévente :Plein : 17 € / Réduit : 15 € / Petit Chat Fidèle : 13 € / Très Réduit : 7 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Concert. Joëlle Léandre est une des dernières artistes à vous envoyer un Curriculum Vitae lorsque vous lui demandez des éléments pour présenter son concert. La tentation est grande de vous le présenter en détails mais il est trop long. Long comme ses bras qui s’agitent autour du totem. Ce n’est pas uniquement à un concert que nous allons assister, c’est à une danse, une poésie pleine de spiritualité, tout en transcendant les genres et les esthétiques, des musiques afro-américaines aux musiques européennes écrites.Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000