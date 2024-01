Thomas Mayeras : Autour de Benny Golson – Boeuf de 5 à 7 au Pannonica Pannonica Nantes, 25 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-25 17:00 –

Gratuit : oui Entrée libre

Les bœufs de 5 à 7 sont le rendez-vous des pratiques en amateur au Pannonica. Ils se composent d’abord d’un atelier encadré par un professionnel (de 11h à 17h), puis d’une représentation face au public à 17h. Ces temps de pratique sont l’occasion de s’exercer et jouer à plusieurs dans des conditions professionnelles grâce à l’équipement du Pannonica. Les musiciens doivent toutefois venir avec leur instrument. Le dimanche 25 février 2024 – Rendez-vous avec Thomas Mayeras : Autour de Benny Golson Saxophoniste de renom et compositeur prolifique, Benny Golson a marqué l’histoire du jazz et les esprits en étant l’un des piliers des Jazz Messengers d’Art Blakey et de l’orchestre de Dizzy Gillespie. Thomas Mayeras : Lauréat des tremplins de Jazz Au Phare, Cénac Jazz 360 et Pour Le Jazz, Lille en 2013, Thomas Mayeras enregistre son premier album en leader : « Minor’s Serenade ». Il signe ensuite sur le label de jazz français Cristal Records, avec lequel il sort en 2019 « Don’t Mention It ». Installé à Nantes depuis 5 ans, il sort son dernier disque en trio « Tenderly At home » l’année dernière. Atelier accessible gratuitement sur inscription à boeufpanno@icloud.com(venez avec votre instrument) Atelier de 11h à 17h Concert public à 17h (entrée libre) – Restitution

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000