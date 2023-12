ZFEX + Sly Dee + J.Moses Dj set – Festival Hip Opsession Pannonica Nantes, 23 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-23 20:30 –

Gratuit : non en prévente :Plein : 15 € / Réduit, Petit Chat Fidèle, Free Pass : 12 € / Très Réduit : 10 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

ZFEX : Fortement influencé par la culture des clubs et les expériences psychédéliques transcendantes, le groupe berlinois Zeitgeist Freedom Energy Exchange (ZFEX) est le point de rencontre entre le « multikulti » de Kreuzberg, les raves de l’Outback australien d’où est originaire Ziggy Zeitgeist, le rare groove 70’s et le sci-fi jazz funk.> Ziggy Seitgeist : batterie / Szabolcs Bognar : claviers / Matthew Hayes : basse Sly Dee : Le nouveau projet de Sylvain Daniel fait appel à ses premières amours, ses influences les plus profondes. Il y invoque ses trois piliers fondateurs : la great black music de Prince, Curtis Mayfield, Sly & the Family Stone… un goût immodéré pour le hip-hop Instrumental de Slum Village & J-Dilla et les synthétiseurs post-punk acidulés de Talking Heads & de Joy Division… Une trinité jouissive, laissant la part belle au groove et au son collectif. C’est autour de cet univers musical bien précis que Sylvain Daniel a réuni sa propre dream team. Des compagnons de longue date. Ce concert est une première mondiale avant la sortie de leur album en mars 2024.> Sylvain Daniel : basse, direction / Aymeric Avice : trompette, bugle / Arnaud Roulin : synthetiseur / Bruno Ruder : Fender Rhodes / Vincent Taeger : batterie J.Moses Dj set : J.Moses, pionnier de la scène hip hop underground à Nantes depuis les années 90, est un artiste pluridisciplinaire, aussi bien dans la danse que dans la musique. Il forge son chemin en tant que DJ, laissant son empreinte sur les scènes « SoulClap » aux côtés de Jay Crate à la fin des années 2000 et apparaît dans de nombreux battles de danse locaux. Membre actif du collectif La Saveur, il organise les soirées DJ set « Crémé » et « Vapeurs » pour promouvoir une scène néo soul R&B locale et favoriser la collaboration entre DJ’s et artistes hip hop régionaux. Inspiré par la musique hip hop et house de Detroit, Philadelphie et Los Angeles, J.Moses libère un groove électrisant, déversant une énergie débordante à travers des mix affinés qui propagent des vibrations positives. Une expérience enchanteresse pour celles et ceux qui veulent vibrer au rythme du dancefloor. Concert debout. Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024)

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000