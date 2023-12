Penché – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 21 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-21 21:00 –

Gratuit : non en prévente :Plein : 14 € / Réduit : 12 € / Petit Chat Fidèle : 10 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Concert. « Est penché » – dit le dictionnaire – « ce qui est hors de son aplomb ». Ce qui met en jeu son propre équilibre pour s’incliner vers l’avant. Ce qui est porté au mouvement, à l’accident et à la surprise. Regarder plus loin que le bout de ses pieds pour voir où ça mène. Avec un certain penchant pour le travail collectif, voilà le programme qui réunit les membres du nouveau quartet Penché.Ensemble, elles et il produisent une musique pas droite, résolument portée à l’exploration aventureuse. Au risque de la chute ? Peu importe, le quartet Penché est agile comme deux félins : il retombe toujours sur ses huit pattes. Plus loin. Ailleurs. > Elvire Jouve : batterie / Suzy LeVoid : basse électrique, voix / François Ripoche : saxophone, claviers / Irina Leach : claviers Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000