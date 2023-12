The Bridge #2.8 : Diamond / Nastorg / Rosilio / Avery – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 30 janvier 2024, Nantes.

Gratuit : non en prévente :Plein : 11 € / Réduit : 9 € / Petit Chat Fidèle : 6 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Concert. On a déjà vu ça cent fois et chaque fois on n’avait jamais vu ça. Deux saxophones (et d’autres choses) de chaque côté, piliers en flammes forcément, la charpente d’une contrebasse et toutes les terrasses de la batterie. Ou inversement, car la maison est à l’envers. Hunter Diamond, Florian Nastorg, Yoram Rosilio et Mikel Patrick Avery peuvent décider de faire les choses autrement. Décider par exemple d’être comme dans une maison avec des fenêtres partout, des lucarnes, des hublots, des soupiraux. Leur performance est une ouverture vers une sensibilité collective au contact des bâtiments dans lesquels ils seront, faisant en sorte que le développement de leur son de groupe soit redevable au caractère de ces espaces. > Hunter Diamond : saxophone ténor / Florian Nastorg : saxophone baryton / Yoram Rosilio : contrebasse / Mikel Patrick Avery : batterie Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000