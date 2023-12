Otomo Yoshihide New Jazz Quintet – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 27 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-27 21:00 –

en prévente :Plein : 17 € / Réduit : 15 € / Petit Chat Fidèle : 13 € / Très Réduit : 7 €

Concert. Le radicalisme des groupes phares du guitariste, tels que Ground Zero, aurait pu éclipser la maîtrise technique et la sensibilité pas toujours perceptible derrière les murs du son de la légende absolue de l’avant-garde japonaise. Avec le New Jazz Quintet, Otomo Yoshihide n’abandonne pas l’intensité qui le caractérise, il met en évidence son amour sincère pour les grands classiques du jazz et les beaux thèmes mélodiques. Ainsi le répertoire alterne compositions originales et références à des musiciens tels qu’Eric Dolphy, Ornette Coleman ou encore Wayne Shorter. Aujourd’hui le quintet d’Otomo Yoshihide ne tourne que rarement, voire jamais. Attendez-vous à une expérience absolument unique. > Otomo Yoshihide : guitare électrique / Ruike Shinpei : trompette / Osamu Imagome : trombone / Hiroaki Mizutani : contrebasse / Yoshigaki Yasuhiro : batterie Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000