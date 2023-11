Boisseau / Delore / Sclavis + NoSax NoClar – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 24 janvier 2024, Nantes.

2024-01-24

Horaire : 20:30

Gratuit : non en prévente :Plein : 17 € / Réduit : 15 € / Petit Chat Fidèle : 13 € / Très Réduit : 7 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Boisseau / Delore / Sclavis – « Langues et Lueurs » : Charles Baudelaire, Mia Couto, Sony Labou Tansi, Dambuzo Marechera, Dieudonné Niangouna… Le trio se fait l’écho de ces poètes dont les oeuvres illustrent sans cesse les deux temps de la vie nomade, à moins que ce ne soit finalement les deux pôles de la vie tout court : « s’attacher et s’arracher » à son pays, à sa culture, à sa condition, à l‘autre, à soi-même enfin. « Langues et Lueurs » est un récital texte et musique dans lequel le souffle puissant, lyrique, libre et insolent des instruments gifle et caresse les nouvelles, poèmes, d’auteurs français, africains francophones ou non, vivants ou disparus, peu ou mal connus. Se dessine alors un paysage sonore où alternent langueurs et colères, rêveries et dérisions.> Louis Sclavis, clarinette, harmonica / Sébastien Boisseau, contrebasse / Jean-Paul Delore, récitant NoSax NoClar : NoSax NoClar ou comment faire des vagues à la force de deux souffles. Leur musique délicieusement voyageuse a ce génie d’inventer au fil du dialogue son propre folklore imaginaire. Ils se laissent emporter au gré des influences balkaniques, celtes et berbères, auxquelles ils mêlent un brillant travail sur les timbres, la rythmique et l’improvisation, tout en conservant leur style désormais identifiable. Deux soufflants virevoltants qui partent aussi libres que l’air, leurs pirouettes occupant le terrain, sans filet de protection, en quête d’échappées belles.> Bastien Weeger, clarinettes, saxophones / Julien Stella, clarinettes Dans le cadre de Jazz en Phase, le Parcours Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000