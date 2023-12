David Grubbs + Anthony Taillard – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 18 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-18 20:30 –

Gratuit : non en prévente :Plein : 14 € / Réduit : 12 € / Petit Chat Fidèle : 10 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Concerts. David Grubbs : Figure essentielle de ce qui a été nommé la scène post rock de Chicago, le guitariste et compositeur David Grubbs s’est distingué par une carrière riche de mille projets. En premier lieu « Gastr Del Sol » fondé avec Jim O’Rourke et John McEntire. Ses guitares tordues, ses arpèges clairs, ses sons saturés, ont aussi trouvé asile auprès de nombreux musiciens et musiciennes : Derek Bailey, Bonnie Prince Billy, Pauline Oliveros, Mats Gustaff. La venue de l’Américain pour un live guitare solo constitue un événement rare à ne pas manquer.> David Grubbs : Guitare Anthony Taillard : À l’origine, une contrebasse cassée appartenant à un certain P.Audubert, à laquelle est assemblé un moteur qui fait tourner une roue et vibrer les cordes : l’Auduberthe à roue est née. Entre la contrebasse et la vielle à roue, elle est le fruit du travail d’expérimentation entrepris depuis de nombreuses années par le musicien nantais et de son goût pour la nouvelle lutherie et l’esprit de récupération. La musique, de bourdons, développée fait référence à la fois à la scène minimaliste électronique mais aussi à la musique traditionnelle dans ce qu’elle a de plus aventureux.> Anthony Taillard : Auduberthe à roue Ouverture des portes à 20h – Concert à 20h30

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000