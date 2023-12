Le Tigre des Platanes + Olaya + Mortelle Randonnée – Saison Pannonica Pannonica Nantes, 17 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-17 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre

Carte blanche au collectif de musiciens et musiciennes Freddy Morezon pour trois showcases. Basé à Toulouse, le collectif défend les créations et croise les esthétiques : jazz, rock, musique contemporaine, noise ou encore musiques expérimentales. Le Tigre des Platanes : Le Tigre des Platanes est un indomptable animal qui siffle un jazz résolument punk, libre, festif. C’est féroce, gourmand et vif !> Marc Démereau : sax, voix / Nathanaël Renoux : trompette, voix / Fabien Duscombs : batterie, voix / Mathias Imbert : contrebasse, voix Olaya : La guitariste toulousaine Marie Olaya agite un drapeau rouge, saisit sa guitare par les cordes et lui fait mordre la poussière. Entre rock survolté et souffles fauves. Olé Olaya !> Marie Olaya : guitare électrique, effets Mortelle Randonnée : Mortelle Randonnée vient revisiter les musiques fantasques de l’immense compositrice Carla Bley. Free rock, chansons avant-pop et jazz chelou. On en redemande ! > Sébastien Cirotteau : trompette, saxhorn alto, orgue, synthétiseur, voix / Andy Lévêque : saxophone alto, basse, clavier, flûte à bec, voix / Benjamin Glibert : guitare électrique, basse, clavier, percussion, voix / Clem thomas : batterie, glockenspiel, ukulélé, voix Concert debout.

Pannonica Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000