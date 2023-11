Exposition de l’illustratrice Cécile Aurégan Pannonica Nantes, 17 novembre 2023, Nantes.

2023-11-17

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui

L’illustratrice Cécile Aurégan expose sur les murs du Pannonica. Improvisations, vibrations, influences visuelles et musicales… au cours de cette année 2023 le travail de Cécile Aurégan a épousé celui du Pannonica. Il a donné lieu aux trois visuels de l’année 2023, dont deux créations : « Ultra Printemps », inspiré des figures des Black Indians de la Nouvelle Orléans, et « Chrysalide », hommage indirect à Pannonica de Kœnigswarter. Ces deux œuvres, réalisées sur mesure pour Pannonica, affirment les liens entre les couleurs, les fêtes, les matières et les musiques. Exposition du 29 septembre au 17 décembre 2023 :du mardi au vendredi de 14h à 18h et durant les concerts Vernissage : Vendredi 29 septembre 2023 de 18h30 à 20h30, en présence de Cécile Aurégan.

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000